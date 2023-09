L’inauguration hier soir du tout premier club sportif zéro déchet de Charente-Maritime. Il s’agit de l’US football d’Aigrefeuille-d’Aunis. Une charte d’engagements a été signée avec le syndicat mixte de valorisation des déchets Cyclad. Ainsi, le club aigrefeuillais, qui est le 2e du département avec plus de 500 adhérents, va encourager et inciter ses éducateurs, ses licenciés, leurs parents et ses partenaires à réduire leur production de déchets, que ce soit lors des entraînements, des matchs et autres tournois. Maud Bersoult est chargée de communication pour le club :

