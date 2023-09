Le port du masque de nouveau obligatoire à l’hôpital de La Rochelle. La mesure est en vigueur depuis deux jours, en raison de l’augmentation du nombre de personnes hospitalisées qui ont été testées positives au Covid-19. Elle est valable dans les services de soins et de consultations, mais aussi dans les couloirs et les ascenseurs de l’établissement. Tout le monde est concerné : professionnels, patients et visiteurs.