La mobilisation pour réclamer la fin des pesticides se poursuit à La Rochelle. L’association Avenir santé environnement, qui a lancé au début de l’été une pétition ayant déjà recueilli plus de 16 000 signatures, organise demain une manifestation d’ampleur nationale, avec une marche dans les rues de la ville dès 14h depuis le parvis de la gare, suivie à 17h au tiers-lieu La Rebelle de trois tables rondes sur la biodiversité, la santé publique et les risques sanitaires, en présence d’une dizaine d’intervenants : chercheurs, médecins et élus dont l’eurodéputé écologiste saintongeais Benoît Biteau. L’association, créée il y a cinq ans suite à la multiplication de cancers pédiatriques en plaine d’Aunis, ne compte pas relâcher la pression, alors que le gouvernement doit présenter cet automne son plan Ecophyto 2030. On écoute son président Franck Rinchet-Girollet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/pesticides-1.mp3 La semaine dernière, l’association Avenir santé environnement a été auditionnée à l’Assemblée nationale par une commission d’enquête parlementaire au cours de laquelle Franck Rinchet-Girollet a pu s’exprimer :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/pesticides-2.mp3 Franck Rinchet-Girollet qui réclame une sortie des pesticides de synthèse et une véritable transition agricole.