Le coup d’envoi demain du Salon habitat et jardin à Saintes. Pendant trois jours, une centaine de professionnels seront présents pour conseiller et informer les visiteurs sur la construction, la rénovation et l’aménagement intérieur et extérieur. Julie Clémot, chargée de communication, nous en parle :

8 000 visiteurs sont attendus. Rendez-vous de 10h à 19h du 15 au 17 septembre, à l’espace Mendès-France de Saintes.