Scène ouverte du 15/09/2023 avec l’équipe du cabaret La Castafiore à Nantillé.

La Castafiore vous propose des revues différentes et variées qui se déclinent sous forme de déjeuners ou de dîners-spectacles, avec danseurs, chanteurs, imitateurs, transformistes, magiciens… Vous apprécierez également les rendez-vous thématiques mensuels autour de la danse, avec des groupes de premier plan et des initiations au swing, jazz, boogie et lindy hop. Laissez-vous transporter par une expérience festive de grande qualité.

En représentation :

– Ricky Norton 15 septembre 2023

– Paris Folies 16 septembre 2023

– La Magie des Yéyes 17 septembre 2023

– 100% Glamours 30 septembre 2023

– Les années 80 8 octobre 2023

– Fol’s illusions 14 octobre 2023

