Mouvement de grève ce lundi à l’agence Delfau La Rochelle à La Jarne. La vingtaine de salariés de cette société d’assainissement du groupe SARP Sud-Ouest s’est mise à l’arrêt toute la journée pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Depuis un an et l’arrivée d’un nouveau responsable d’exploitation, rien ne va plus, selon Jean-François Vincens, opérateur et délégué syndical CGT :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/delfau.mp3 Le directeur régional et le DRH du groupe se sont rendus sur place ce matin afin de trouver une solution.