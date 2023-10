Plume de créateurs organise son marché d’artisans créateurs et du terroir ce dimanche 8 octobre, à la salle du chat d’eau à Marsais, de 10h à 17h30. Sur place buvette, snack et animation avec Les enchantes cœurs, et un salon de tatouage. L’entrée est gratuite. Une partie des bénéfices sera reversée à Octobre rose. Inscriptions et renseignements par mail à plumedecreateurs@gmail.com.