À Saint-Hilaire-de-Villefranche, l’Interclubs générations mouvement organise un loto ce dimanche 15 octobre, à la salle Jean-Garnier, à 14h. 42 quines. A gagner : des bons d’achats de 20 à 300€, des corbeilles de fruits, des paniers garnis et de nombreux autres lots. 1€80 le carton, 10€ les 6 et 16€ les 10. Loterie à 1€50 avec bons d’achat et lot surprise. Renseignements au 06 41 17 72 64. Ouverture des portes à 13h.