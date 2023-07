L’Agence régionale de santé se mobilise pour garantir la continuité des soins cet été en Charente-Maritime. Dans un contexte de démographie médicale délicat, et alors que le système de santé connaît de fortes tensions en France, l’ARS et ses partenaires s’efforcent d’en limiter les effets pour assurer l’accès aux soins et la qualité de prise en charge des patients dans un département très touristique, qui connaît une fréquentation importante pendant la période estivale.

Face à une augmentation importante de l’activité l’été en Charente-Maritime, et malgré un contexte tendu, l’ARS Nouvelle-Aquitaine reste mobilisée et met en place un ensemble de mesures pour pallier le manque de médecins et de personnel paramédical, telles que la mutualisation des équipes, l’implication de médecins hospitaliers ou de généralistes au sein des urgences, le recours aux personnels paramédicaux, et le travail en coopération entre public et privé. Exemple à l’hôpital de Royan où la continuité des soins non-programmés est assurée tout l’été en collaboration avec les cliniques de Royan et de Saint-Georges-de-Didonne.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer le fonctionnement permanent du service d’urgences, une régulation peut être mise en place pour une période déterminée, la plus limitée possible. L’accueil est assuré en journée de manière classique, mais il est régulé la nuit, par l’urgentiste de permanence ou le Centre 15. C’est le cas depuis ce lundi des urgences pédiatriques de La Rochelle, Saintes et Rochefort qui sont régulées cet été de 23h à 8h du matin, en raison du manque de pédiatres. Les parents sont invités à appeler le 15 qui les conseillera et les orientera vers la prise en charge la plus adaptée. Dans tous les cas, la prise en charge des urgences vitales reste assurée par le SMUR 24h/24 et 7j/7.

Pour accueillir les patients relevant des soins non-programmés, des coopérations sont également mises en place avec l’appui de la médecine de ville. Une coordination territoriale d’autant plus importante que 10 à 30 % des passages aux urgences relèvent justement de la médecine de ville.

Concernant les trois maternités de Charente-Maritime, des protocoles d’anticipation ont été rédigés dans le cadre du Plan rose. Ayant déjà prouvé leur efficacité, ils permettent d’accompagner la sécurisation des prises en charge en cas de tensions.