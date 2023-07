La terre a de nouveau tremblé en Charente-Maritime. Un séisme de magnitude 2,3 sur l’échelle de Richter s’est produit hier matin à 7h38 au nord du département, selon le Réseau national de surveillance sismique. Son épicentre se situerait au sud de La Laigne, commune qui a été le plus sévèrement touché par les deux secousses des 16 et 17 juin derniers qui étaient de plus forte intensité, 5,3 sur l’échelle de Richter.