L’inauguration hier du belvédère du fort de l’île Madame à Port-des-Barques. Un nouveau spot à ne pas manquer cet été, qui offre un panorama et une vue imprenable sur l’estuaire charentais et les pertuis, et qui permet de comprendre le système militaire défensif de l’Arsenal de Rochefort. Construit au début du XVIIIe siècle, le fort de l’île Madame appartient depuis 1994 au Conservatoire du littoral qui a entrepris il y a huit mois d’importants travaux pour sécuriser l’accès et transformer le toit-terrasse en belvédère, comme l’explique Patrice Belz, délégué de rivages au Conservatoire du littoral :

Situé au cœur d’un site classé et d’un espace naturel sensible, l’ensemble des abords de la redoute fortifiée est ouvert au public dans le cadre de visites guidées organisées par l’Écomusée de Port-des-Barques. Son trésorier Daniel Vernet a vu pas mal de changements au fil des années :

300 000 euros ont été investis pour ces travaux qui s’achèveront dans moins d’un mois. Des visites d’une heure sont proposées sur rendez-vous au prix de 7€ pour les adultes et 6€ pour les enfants. Les réservations se font auprès de l’Office de tourisme Rochefort océan.