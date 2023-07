L’évènement Convivial’Été revient en juillet et août à Marennes-Hiers-Brouage. Le collectif Marennes-Ville et Marennes commerces organise de nouveau cette animation qui avait connu un franc succès l’an dernier pour la première édition. Quatre rendez-vous festifs seront proposés en soirée en centre-ville, avec de la restauration, un marché associatif et de produits artisanaux, et des spectacles. Françoise Lucas, adjointe au maire en charge de la démocratie locale, nous en parle :

La première soirée a lieu demain pour le coup d’envoi de la saison estivale et le début des congés scolaires, avec une belle programmation. Françoise Lucas :

Rendez-vous dès 18h30 place du marché et dans les rues du centre-ville de Marennes.