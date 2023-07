Le retour ce soir du Grand marché de nuit à Dolus-d’Oléron. Un évènement de l’été pour la commune insulaire qui propose tous les lundis de juillet et août ce rendez-vous mêlant à la fois convivialité, concerts, fête et gastronomie, autour des camelots rassemblés en nombre dans le centre-bourg. Un rendez-vous apprécié et très attendu par les touristes et les habitants, comme le souligne le maire Thibault Brechkoff :

Le marché de nuit de Dolus, qui est considéré comme l’un des plus beaux et animés de Charente-Maritime, sera ouvert de 19h à minuit. Il marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison estivale à Dolus. Une saison qui démarre globalement sous de bons auspices selon Thibault Brechkoff :

Dolus-d’Oléron est une station balnéaire qui présente un paysage à la fois urbain, balnéaire, forestier, de marais et de nature sauvage. L’occasion d’y faire le plein d’activités et de s’y ressourcer.