L’inauguration ce soir à 18h d’une nouvelle édition de l’exposition « Vivre ici – points de vue d’Aunis Sud ». Cela fait maintenant quatre ans qu’elle tourne sur le territoire de la Communauté de communes. Après Chambon, Saint-Georges-du-Bois, Ciré-d’Aunis et Saint Mard, elle revient cet été à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Réalisée par le photographe rochelais Samuel Buton, elle se présente sous la forme d’une quarantaine de photos grand format et d’une quarantaine d’anecdotes écrites, affichées sur les murs des maisons et bâtiments de la commune suivant un parcours défini. Samuel Buton :

L’exposition sera visible tout l’été, en accès libre et gratuit.