À Surgères, la compagnie 3C théâtre vous propose « Parole de Gargouille ». Une déambulation poétique et burlesque les 8, 9, 10 et 11 juillet dans le parc du château. Départ depuis la guinguette à 18h et 20h30. Un joyeux spectacle, haut en couleurs avec 30 comédiens qui chantent et dansent sous la direction d’Agnès Brion, metteur en scène. Venez vivre l’histoire de la construction de l’église Notre-Dame de Surgères avec la Gargouille, ainsi que la fée Mélusine, les lavandières, druide, moines, seigneurs et autres bâtisseurs. Plein tarif 10€, 5€ pour les enfants et gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme, ou au 05 46 01 12 10 et sur aunis-maraispoitevin.com