Apprendre à cuisiner équilibré et pas cher, c’est tout l’enjeu des ateliers parents/enfants proposés aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire de Surgères. Hier matin, deux familles ont participé à un défi culinaire proposé par le Centre intercommunal d’action sociale Aunis Sud, dans un but à la fois pédagogique et diététique, comme le souligne Rachel Allart, coordinatrice de l’épicerie solidaire :

Au menu : avocats, lasagnes végétariennes, galettes de courgettes, et fraises en dessert. Le défi culinaire consistait à remplacer la viande par des produits plus abordables, comme l’explique la diététicienne Florence Guinfolleau, qui encadrait cet atelier :

Une bonne occasion aussi de réconcilier les enfants avec les légumes. Vanessa est venue avec son fils Tom. Elle nous dit pourquoi elle a tenu à participer à cet atelier :

La matinée s’est conclue par un repas partagé. D’autres ateliers culinaires parents/enfants sont prévus à la rentrée : le 23 août, le 30 août et le 11 octobre. Pour s’inscrire, les bénéficiaires doivent contacter le 05 46 52 31 83.