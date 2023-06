Une infirmière libérale de Rochefort a porté plainte après avoir été agressée par un schizophrène. Mercredi dernier, alors qu’elle se trouvait au domicile de son patient pour lui prodiguer des soins, ce dernier en état de crise l’a frappée et l’a rouée de coups de pieds et de poings aux jambes et à la tête. Alertée, la police est intervenue pour maîtrise l’homme de 43 ans qui a été interné d’office au centre médico-psychologique de l’île d’Oléron. La victime a été prise en charge. Elle a bénéficié de sept jours d’incapacité totale de travail. La Fédération nationale des infirmiers lui apporte son soutien et demande que les soignants soient mieux protégés.