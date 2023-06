La Fédération de l’hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et l’industriel Picoty ont signé vendredi un accord de partenariat pour le recyclage des huiles alimentaires usagées des campings. L’objectif est de les collecter et de les valoriser pour en faire du biocarburant. Une belle opportunité à quelques jours du coup d’envoi de la saison estivale, période propice et intense en termes de production. Nicolas Lazaro :

Notez que ce procédé industrialisé répond aux obligations de traçabilité des déchets, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024.