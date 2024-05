Le Pôle entreprendre en Vals de Saintonge a été inauguré ce mardi à Saint-Jean-d’Angély. Un nouveau lieu ressource dédié aux porteurs de projets pour faciliter leur accompagnement par les acteurs économiques du territoire. Dix agents de la Communauté de communes des Vals de Saintonge sont ainsi mobilisés pour développer des actions locales.

Vals de Saintonge Communauté, la Chambre du commerce et de l’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente-Maritime, ainsi que l’Espace Régional d’Information de Proximité, ont souhaité affirmer leur partenariat au travers d’un accueil commun : le Pôle Entreprendre en Vals de Saintonge. Cette mise en œuvre s’inscrit dans le cadre du projet de territoire des Vals de Saintonge. Il contribue en effet à développer l’activité économique, en amplifiant l’offre de services à destination des créateurs et repreneurs d’entreprises. Son ambition est de structurer un accueil partagé pour renforcer l’accompagnement des porteurs de projets économiques, optimiser le traitement et le suivi des demandes.

L’accompagnement peut se faire sous diverses formes comme le conseil, une étude de faisabilité, la mise en relation, l’appui aux demandes de subventions, le réseau ou encore le recrutement. Cet accueil mutualisé permet également d’accroître les offres de formations et évènements sur le territoire, et de mieux diffuser l’information au niveau local.

Le Pôle entreprendre en Vals de Saintonge à Saint-Jean-d’Angély est ouvert tous les jours, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, excepté le vendredi où le service ferme à 16h.