Une cérémonie d’hommage a été organisée hier à Dompierre-sur-Mer à la mémoire de Stéphane Testaud, cet agent de la Direction interdépartementale des routes atlantiques décédé tragiquement à l’âge de 45 ans lors d’une intervention sur la RN 11 à Sainte-Soulle. C’était il y a un an, le 22 mai 2023. Stéphane Testaud était mortellement percuté par une automobiliste de 70 ans, qui a été condamnée à huit mois de prison avec sursis le 11 avril dernier. Sa femme et ses deux enfants de 11 et 15 ans, ainsi que ses collègues, ont salué sa mémoire. L’occasion de rappeler que ce type d’accidents est en augmentation. Depuis 2014, 12 agents des routes ont perdu la vie dont 6 au cours de ces deux dernières années.