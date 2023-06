À Marsais, un loto est organisé par Viviane ce samedi 17 juin, à la salle des fêtes. Il sera animé par Phil. Plus de 2 000€ de lots à gagner, avec de nombreux bons d’achats, des corbeilles diverses et bien d’autres. 1er lot : 700€ en un bons de 300 et de 400€. 2€ le carton. Formules à 15 et 20€. Partie spéciale à 3€ le carton et 5€ les deux pour un bon d’achat de 200€. Maxiquine à 3€ pour un bon de 150€. Sur place : tombola et buvette. Réservation non placée au 06 33 02 91 00. Ouverture des portes à 18h30.