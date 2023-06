Un spectacle et une performance à ne pas manquer ce soir à 19h à La Rochelle. Le funambule Nathan Paulin, surnommé le Marcheur du ciel, va relever un nouveau défi en parcourant 277 mètres pieds nus sur une sangle tendue entre les tours de la Lanterne et Saint-Nicolas. À l’origine de nombreux records, il avait parcouru l’an dernier plus de 2km entre une grue et le Mont Saint-Michel.