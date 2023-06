La mobilisation pour l’abrogation de la réforme des retraites en baisse en Charente-Maritime. Comme partout en France, le mouvement s’essouffle et l’intersyndicale peine à rassembler. Entre 1 000 et 2 000 manifestants ont défilé hier après-midi en centre-ville de La Rochelle. Dans la matinée, ils étaient 800 à Saintes, 600 à Royan et 500 à Rochefort pour cette 14e journée d’action. Loin des 10 000 à 16 000 manifestants comptabilisés lors de la dernière manifestation du 1er mai.