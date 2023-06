À Surgères, une dizaine de professeurs du collège Hélène de Fonsèque se sont mobilisés ce matin devant les grilles de leur établissement. Moins nombreux que le 5 mai dernier, mais toujours autant remontés contre le rectorat, ils ont tenu à manifester leur colère face au manque de personnels, à l’absence d’un principal à temps complet et à une situation qui n’a que trop duré. On écoute Céline Gouttefangeas, professeure de Lettres et représentante du personnel au syndicat SNES :

Le personnel enseignant, qui déplore quatre démissions en deux ans et un nombre croissant d’arrêts maladies, est à bout. Il pose un ultimatum au rectorat. Céline Gouttefangeas :

Les professeurs du collège Hélène de Fonsèque de Surgères gardent bon espoir d’être enfin entendus par le rectorat. Sans quoi, ils menacent de faire grève les 26 et 27 juin, jours de la surveillance des épreuves du brevet.