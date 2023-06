Les vendredi 9 et samedi 10 juin, c’est le grand rendez-vous de La Charrette bleue à Saint-Germain-de-Marencennes. Rendez-vous à la salle municipale. Au programme : vendredi à partir de 19h30, marché gourmand semi-nocturne au son de la Banda Les Verres luisants. Samedi 10 juin l’après-midi, animations et jeux divers gratuits avec la Course des cagouilles, les ateliers cirque et le bal à Zinzin. Et en soirée, grande dégustation de cagouilles animée par Poussez pas mémé. L’entrée est libre. Espace couvert en cas de pluie. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 05 46 68 81 17.