Une trentaine de personnes se sont rassemblées hier après-midi devant la Direction académique de La Rochelle. À l’appel de six organisations syndicales, dans le cadre d’un mouvement national, elles entendaient réclamer une augmentation immédiate des salaires, et non par primes comme le prévoit le pacte Ndiaye qui était examiné ce mercredi. Les manifestants se sont également mobilisés contre la réforme des retraites. Un préalable à la nouvelle journée de grève et d’action nationale prévue mardi prochain, le 6 juin, comme le souligne Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

Pascal Gandemer qui annonce une reprise de la mobilisation à la rentrée. Pour l'heure, il est donc question du 6 juin avec la 13e journée d'action et de grève nationale contre la réforme des retraites, après celle du 1er mai. Quatre manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et place Charles-de-Gaulle à Royan. Et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.