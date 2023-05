La billetterie pour le prochain Surgères brass festival est ouverte. Depuis jeudi, il est possible de réserver ses places de concerts pour une, deux ou trois soirées. L’évènement aura lieu du 20 au 22 juillet, avec en tête d’affiche et en clôture Yannick Noah. La programmation est désormais complète. Clément Saunier, programmateur du festival, nous en parle :

Et puis Oldelaf vient clore cette programmation. Il y aura cette année plus de place à la chanson française et à la francophonie. Et puis nouveauté pour cette 7e édition, la présence logique et attendue du Grand ensemble de l'Académie des cuivres de Surgères, dirigée par le même Clément Saunier :

Clément Saunier, aussi trompettiste, qui jouera pour la première fois au Surgères Brass festival avec son quintet Trombamania pour le concert d'ouverture, jeudi 20 juillet à 17h, sur la scène des douves. Vous réservez vos billets sur surgeresnrassfestival.com