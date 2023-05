L’évènement départemental, qui remplace le Festival des festivals, aura lieu les 2 et 3 juin à Surgères. Dédié à l’audiovisuel, il rassemblera sur un même site des professionnels, des scolaires et le grand public, avec des tables rondes, des animations et des projections de films et séries tournés en Charente-Maritime. Catherine Desprez, maire de Surgères et 1ère vice-président du Département, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/faites-cine-1.mp3 L’objectif est de mettre à l’honneur une filière en plein développement en Charente-Maritime, avec de plus en plus de tournages dans le département. Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/faites-cine-2.mp3 L’enjeu est à la fois économique et touristique pour le Département qui s’engage financièrement, comme le souligne Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale en charge de l’audiovisuel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/faites-cine-3.mp3 Faites du cinéma, c’est donc les 2 et 3 juin à Surgères. À noter la présence en ouverture le vendredi à 14h de la marraine de cette première édition, l’actrice et réalisatrice Julie Gayet. Tout est gratuit et libre d’accès. Ça se passera au Palace et dans le parc du château. Le programme complet sur la.charente-maritime.fr