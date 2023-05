C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée européenne de l’obésité. À cette occasion, la Clinique Pasteur de Royan se mobilise et propose une journée dédiée à la lutte contre cette maladie. L’établissement est en effet un acteur majeur du territoire concernant la prise en charge du surpoids et de l’obésité. L’an dernier, plus de 50 chirurgies bariatriques ont été réalisées. Un chiffre en constante progression. On écoute Emmanuelle Molina, responsable administrative d’éducation thérapeutique du patient pour l’obésité à la Clinique Pasteur de Royan :

Qu’elle soit diététique, psychologique ou chirurgicale, la prise en charge réalisée à la Clinique Pasteur est complète, grâce à une équipe pluridisciplinaire à la disposition des patients :

Deux temps forts sont prévus ce mardi à la Clinique Pasteur de Royan. Des stands et des animations sont proposés de 10h à 17h30, avec des activités de sport adapté et d’équilibre alimentaire. Ainsi que deux marches à 11h30 et 15h30. Puis à 18h30, une conférence est organisée à la salle Jean-Gabin sur le thème « Obésité et surpoids : la prise en charge en 2023 », animée par différents intervenants, chirurgiens et spécialistes. Cette journée est gratuite et ouverte à tous.