L’usine d’assemblage VoltAero va s’implanter sur le site de l’aéroport. Les travaux de construction d’un bâtiment industriel vont bientôt démarrer pour aider l’entreprise à développer et fabriquer son avion hybride électrique. Des dizaines d’emploi doivent être créés.

L’entreprise VoltAero emménagera dans ce bâtiment, qui comprendra trois lignes d’assemblage, un atelier, une zone logistique et le bureau d’études, d’ici un an, soit en juin 2024. Sur une emprise au sol de 7400 m2 et avec des extensions possibles, l’espace offrira plus de 2400 m2 de surface utile. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle/Rochefort/Charente-Maritime et la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence rochefortaise SD Architectes. Le montant du projet s’élève à 4,4 millions d’euros HT, comprenant également les voiries pour accéder au site, ainsi qu’une aire de stationnement pour les aéronefs et une voie de circulation aéronautique permettant un raccordement à la piste. L’État contribuera à hauteur de 665 000€ dans le cadre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire. Des discussions sont en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération de Rochefort-Océan pour que ces collectivités apportent également un concours financier au projet. L’implantation de VoltAero sur l’aéroport de Rochefort s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Syndicat mixte qui vise à y développer l’installation d’entreprises aéronautiques innovantes préparant l’aviation décarbonée de demain. Les premiers avions devraient sortir de l’usine de Rochefort début 2025. VoltAero, qui emploie actuellement 35 salariés, devrait embaucher 60 collaborateurs à la livraison du bâtiment. En régime de croisière, l’usine emploiera 150 personnes et contribuera à la création de 450 emplois indirects.