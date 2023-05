Le festival Franco fiesta bat son plein à Marennes-Hiers-Brouage. 12e édition de ce qui s’appelait précédemment le Festival des cultures francophones. La semaine qui arrive, avec le long week-end de l’Ascension, s’annonce riche en évènements, avec un concert de musique créole vendredi soir à 18h à la médiathèque avec Sam Numa trio, suivi le lendemain d’un conte musical jeune public à 17h au Clos du figuier à Brouage, et dans le même temps Madame La Maire Claude Balloteau proposera sa dictée qu’elle a elle-même écrite. Un retour aux sources pour cette ancienne institutrice. On l’écoute :

Le rendez-vous est donné à 17h samedi 20 mai à la Maison des initiatives et des services. Ça dure 2h, dictée et correction comprises. C'est gratuit et sur inscription avant lundi soir à culture@marennes.fr