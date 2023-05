La mairie de La Rochelle a cédé face à la pression des supporters du Stade rochelais. La municipalité a décidé hier d’installer deux écrans géants sur le Vieux-Port pour la retransmission de la finale de la Coupe d’Europe de rugby le 20 mai. Finale qui opposera La Rochelle au Leinster à Dublin. Les supporters rochelais, qui ne pourront pas se rendre en Irlande ce jour-là, en raison du coût élevé du déplacement et de l’hébergement, pourront suivre le match sur le Vieux-Port, lieu de rassemblement de tous les évènements. Le match pourra être regardé depuis le Cours des Dames et le quai Dupperé, mais également depuis le Gabut et le quai Valin. En revanche, il n’y aura pas de fan zone.