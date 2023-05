Scène ouverte du 12/05/2023 avec le duo Nyckels de Versailles.

Nyckels! est un duo formé de Jean Darbois et de Laurent Vercambre.

Laurent Vercambre : Laurent a vécu deux grandes aventures musicales et artistiques (Membre fondateur de Malicorne puis du Quatuor) qui ont eu un fort retentissement durant les 40 dernières années, en France et dans le monde. Multi-instrumentiste (guitare, mandoline, bouzouki, violon, nyckelharpa, accordéon diatonique, chant), pratique depuis 40 ans le Nyckelharpa, (instrument traditionnel suédois à archet et clavier) et œuvre maintenant à le faire connaître partout dans le monde.

Jean Darbois : Jean a démarré, mis entre parenthèses informatiques, puis refais une carrière musicale éclectique. Violoniste émérite de Bluegrass, Jazz (tournées en Europe et USA avec Tony Trischka, Bill Keith, Peter Rowan, Christian Séguret et Transatlantic, Jean-Marie Redon, Hugues Aufray), banjoïste Old-Time et adepte du Nyckelharpa pour sa sonorité magique, apte à interpréter les musiques du monde.

