Une importante fuite de gaz est survenue hier après-midi au centre hospitalier de Saintes. Et plus précisément au sein de la blanchisserie de l’établissement. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 13h. Arrivés sur les lieux, ils ont mis en place un périmètre de sécurité. 35 personnes ont été évacuées. Trois fourgons incendie, une grande échelle et une ambulance des centres de secours de Saintes, Saint-Porchaire et Gémozac ont été mobilisés. Des élus de la Ville et la police se sont également rendus sur place. L’alerte a été levée peu avant 15h. L’origine de la fuite a été localisée. Il s’agirait d’une soupape de surpression défectueuse.