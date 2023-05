Scène ouverte du 05/05/2023 avec le chanteur Lee Roy King de La Rochelle.

Lee Roy King est né en région parisienne, de mère haïtienne et de père martiniquais. Il débute dans la musique au sein du groupe Ere Free, il n’avait alors que 17 ans, la bande de copains a fait ses armes sur scène, jusqu’en 1992. Entre temps Lee Roy King s’affirme et se professionnalise, il livre ces premiers textes essentiellement en français. Poète et revendicateur, il donne naissance au groupe New Roots Family Free avec une toute nouvelle formation de musiciens. Après de nombreuses apparitions scéniques, notamment sur la chaine « France O », et des centaines de concerts dans la région parisienne, il sort son premier Opus avec New Roots en 2002. En Parallèle, depuis 2005, Lee Roy King devient un acteur majeur de « l’Underground » parisien en s’illustrant dans un show original, les soirées « Lee Roy and Friends », il se fera également remarqué comme compositeur pour son jeu de basse dans le groupe Dubphonic notamment sur le titre Babylon Insight qui sera repris dans la célèbre série américaine DEXTER. Lors de son parcours, il a tissé des liens forts avec de nombreux artistes et musiciens en France et à l’international et c’est en toute logique que ceux ci ont répondu présent et forment de très grands espoirs sur le tout prochain album de Lee Roy King « YES I AM ». Pour la première fois, il livre des compositions essentiellement en anglais, entre poésie et textes engagés, fort de ses richesses culturelles et de la maturité de ses textes. Ses messages universels s’imprègnent de l’actualité et c’est sur une musique teintée de reggae, de pop, funk, soul, world, electro… qu’il rassemble et fédère dans ce tout nouvel Album« « Yes I Am ». Ce jeudi 11 mai 2023 comme chaque année, des concerts seront organisés dans le monde entier pour célébrer l’œuvre et la mémoire de Bob Marley. Ce soir-là, le Crossroad relayera l’hommage fait à cette icône de la musique, en recevant le chanteur Lee Roy King (finaliste Reggae Star Factor a Londres 2019).

En concert au Crossroad café le 11 mai 2023 à Angoulins à 21h.

https://www.facebook.com/LRKrecords/

https://www.youtube.com/channel/UCYuN8MQPfYy_JgWegvTnFTw

https://www.instagram.com/leeroykingofficiel/