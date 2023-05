L’été approche et les festivals Sites en scène en Charente-Maritime aussi. 31 manifestations sont labellisées cette année. La programmation a été présentée hier en conférence de presse à la Maison du Département à La Rochelle. Pas moins de 130 dates sont prévues et plus de 350 000 spectateurs sont attendus. Ça commence le 17 juin avec le festival de la Motte en scène à Matha.