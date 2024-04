Plus de dix mois après le séisme, des parlementaires de Charente-Maritime maintiennent la pression sur les assureurs. Les trois sénateurs et la députée Anne-Laure Babault viennent d’adresser une lettre ouverte à la présidente de France assureurs Laurence Lustman pour lui demander d’agir auprès de ses adhérents, afin d’assurer les frais de relogement provisoire des sinistrés du tremblement de terre. Ils estiment que toutes les compagnies n’ont pas joué le jeu et que l’État a déjà largement apporté sa contribution, dans le cadre du Fonds d’aide au relogement d’urgence. Cette mesure permettrait d’aider financièrement quelques dizaines de familles qui vont se retrouver prochainement dans l’incapacité de payer, et d’apaiser les tensions entre sinistrés et assureurs.