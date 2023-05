Vers la création du Réseau des femmes élues de Charente-Maritime. Une réunion de lancement est prévue le 13 mai prochain au Palais des congrès de Rochefort. Une démarche unique et transpartisane destinée à favoriser l’entraide et le partage entre femmes élues du département. Elle est portée par deux ambassadrices : Christelle Grasso, maire de Landrais, et Isabelle Gireaud, adjointe à l’Égalité, à la Solidarité et à l’Action sociale à la mairie de Rochefort. Pour cette dernière, les femmes restent sous-représentées en politique en Charente-Maritime, puisqu’elles ne sont qu’un tiers à ce jour à occuper des postes à responsabilité :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/femmes-elues-1.mp3 Et quand on demande à Isabelle Gireaud s’il existe une collectivité exemplaire en matière d’égalité femmes-hommes en Charente-Maritime, la réponse est claire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/femmes-elues-2.mp3 Une quarantaine de participantes sont attendues le 13 mai à Rochefort pour le lancement du Réseau des femmes élues de Charente-Maritime.