La sortie aujourd’hui au cinéma du film « Nos cérémonies ». Le premier long-métrage de Simon Rieth, tourné en partie en Charente-Maritime, et plus précisément dans les stations balnéaires de Royan et La Tremblade. Des lieux chargés de souvenirs d’enfance pour le réalisateur qui a déjà reçu plusieurs prix avant même la sortie du film. Un film qui raconte l’histoire de deux frères liés par une relation fusionnelle et étrange.