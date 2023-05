L’association des commerçants et artisans de Matha organise son 2ème vide magasins – vide maison géant dans les rues de la ville ce samedi 6 mai, de 9h00 à 18h00. Venez déambuler dans Matha et découvrez les bonnes affaires chez les 90 participants ! Buvette et restauration sur place. Plus d’informations sur acammatha@gmail.com.