C’est nouveau en Charente-Maritime. Un couple de restaurateurs vient de lancer des distributeurs de plats cuisinés. En véritables pionniers, ils sont les premiers à lancer ce type de service dans le département. On connaissait le pain, les huîtres ou encore les pizzas en distributeurs, mais pas encore les plats cuisinés et desserts. C’est désormais le cas depuis début avril à Aigrefeuille et Ciré-d’Aunis. Un concept né d’une idée assez simple, comme le raconte son créateur Yves Abecassis, qui gère avec son épouse Bérangère, le restaurant Au bord du lac à Aigrefeuille :

Yves Abecassis qui souligne un bon démarrage de son activité, avec déjà de bons retours de la clientèle. Pour le moment, trois plats sont proposés : hachis parmentier, paupiettes de poulets aux légumes, burger maison et même des planchettes apéritives et des mignardises sucrées pour les amis qui débarquent à l'improviste.