A Saint-Loup-de-Saintonge, la Société des fêtes organise une randonnée dans le marais de La Trézence, sur un circuit fléché de 12 kilomètres, le dimanche 30 Avril. Les départs sont libres entre 9h et 10h du village des Renardières, sur la commune de Saint-Loup. 2 étapes-collations sont prévues sur le parcours. Apéritif offert. Apportez votre verre. L’inscription, obligatoire dans la limite des places disponibles, est de 6€ par adulte, et 3€ pour les enfants de moins de 10 ans. Pour les renseignements et les inscriptions vous pouvez appeler le 06 30 56 56 28 ou le 05 46 32 03 50.