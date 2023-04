Le SCS Handball fête ses 50 ans le samedi 29 avril à Surgères. Une journée découverte et démonstration de babyhand, handfit, hand fauteuil, hand adapté et un tournoi Hand family, au gymnase municipal. Cette journée se terminera à Castel park, à partir de 19h30, par une soirée dansante et un repas réalisé par un traiteur, sur inscription. Pour les renseignements vous pouvez contacter le 06 46 18 86 53.