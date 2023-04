Hier, un seul camion de collecte des ordures ménagères est sorti du dépôt de l’entreprise basée à Périgny, comme la veille d’ailleurs, premier jour du mouvement qui est illimité et qui est parti pour durer. Les salariés grévistes sont déterminés. Un rapport de force est engagé entre les syndicats CGT et FO, et les élus de la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Les revendications portent sur les futures conditions de rémunération et l’organisation des collectes sur cinq jours au lieu de six, après le choix du nouveau délégataire cet été. Une rencontre a eu lieu hier, mais sans vraiment convaincre les salariés qui maintiennent la grève, au moins jusqu’à ce jeudi.