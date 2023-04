L’intersyndicale de nouveau dans la rue aujourd’hui. C’est la 12e journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Une action qui intervient à la veille de la décision du Conseil constitutionnel qui doit approuver ou non le texte de loi. Malgré la période des vacances scolaires, les syndicats espèrent une forte mobilisation en Charente-Maritime, comme le souligne Catherine Savolon, secrétaire de l’Union départementale du syndicat Force ouvrière :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/fo-manif-1.mp3 Si le Conseil constitutionnel valide le projet, quoiqu’il arrive la mobilisation se poursuivra, annonce d’ores et déjà l’intersyndicale, qui mise aussi sur le Référendum d’initiative partagée. Catherine Savolon :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/fo-manif-2.mp3 Quatre manifestations sont prévues ce jeudi en Charente-Maritime. À 10h30 place Colbert à Rochefort, place Charles-de-Gaulle à Royan et devant le palais de justice de Saintes. Et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. Deux autres rassemblements sont prévus demain soir à 19h devant la préfecture de La Rochelle et devant la sous-préfecture de Saintes.