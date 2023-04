Le chantier du viaduc du Martrou, entre Rochefort et Échillais, entre dans une nouvelle phase aujourd’hui. La circulation change de côté et bascule sur l’autre voie, du côté de la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle. Toujours en 2×1 voie. De fait, la sortie vers la RD733 Échillais, Soubise et Port-des-Barques est fermée. Et ce jusqu’à la fin de travaux d’étanchéité le 24 avril, marquant l’achèvement définitif du chantier. Une déviation est mise en place.