Le nombre de plaintes a progressé de 35% l’an dernier comparé à 2021. Et ça grimpe à +80% depuis le début de l’année. C’est ce qu’il ressort du bilan du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, qui a été présenté vendredi au siège de la Communauté d’agglomération à Royan, en présence des autorités préfectorales, judiciaires et des forces de l’ordre. Plusieurs actions sont mises en œuvre sur le territoire pour accompagner les victimes, mais aussi les agresseurs pour les aider à sortir de la violence grâce à l’association AEM. Philippe Cussac est vice-président du CISPD à la CARA. Il nous dresse le profil type du conjoint violent :