Cela ne vous aura pas échappé. Le week-end de Pâques approche à grands pas. Et de nombreuses chasses aux œufs sont proposées à cette occasion en Charente-Maritime. Petit tour d’horizon… Et tout d’abord à Surgères, la Ville organise ce samedi après-midi une chasse aux œufs dans le cadre idéal du parc du château, à travers les remparts et le chemin des douves. Rendez-vous à partir de 15h. Trois départs sont prévus. Les enfants auront 30 minutes pour récupérer un maximum de 5 œufs factices. Ils devront ensuite rapporter leur quête au stand d’accueil, afin de les échanger contre de vrais œufs en chocolat. C’est gratuit et c’est ouvert aux enfants de 3 à 10 ans.

À Saint-Jean-d’Angély, le rendez-vous est donné ce dimanche à 10h15 au quai fleuri du plan d’eau de Bernouët. C’est offert par la Ville aux enfants jusqu’à 10 ans.



À Médis, près de Royan, la commune organise pour la 3e année consécutive une chasse aux œufs, suite aux succès des deux précédentes. Rendez-vous ce lundi dès 10h. Un parcours à énigmes sera proposé dans le centre-bourg de la commune afin de le valoriser, mais également de promouvoir le commerce local. Cette année, les indices s’inspireront des graffs réalisés en 2022, à l’occasion du sentier des arts. Des récompenses chocolatées seront distribuées en fin de matinée.

Comme chaque année, le Phare de La Coubre à La Tremblade propose aussi sa chasse aux œufs. Ce sera lundi dès 10h. Des œufs colorés seront à ramasser au pied du phare et à restituer à l’accueil en échange de gourmandises.

L’Abbaye de Fontdouce, à Saint-Bris-des-Bois, près de Saintes, se mobilise également. Rendez-vous ce dimanche de 10h30 à midi.

Les jardins du Château de La Roche Courbon seront également propices à une chasse aux œufs dimanche et lundi dès 14h.

Et puis rendez-vous dimanche à 15h30 à l’Abbaye de Trizay, au sud de Rochefort, pour une partie de chasse aux œufs à faire en famille.