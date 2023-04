La mobilisation contre la réforme des retraites en légère baisse en Charente-Maritime. Entre 6 000 et 12 000 manifestants ont pris part au mouvement hier dans le département, contre 7 000 à 13 000 personnes le 28 mars dernier. Dans le détail, ils étaient entre 2 200 selon la police et 6 000 selon l’intersyndicale à La Rochelle ; entre 1 200 et 2 500 à Rochefort ; entre 2 500 et 4 500 à Saintes, et un peu plus de 400 à Royan. Royan où cette 11e journée d’action intersyndicale a vu de nombreux retraités défiler, à l’instar d’Éric, Jean-Jacques, Catherine et Raphaël venus soutenir le mouvement et dénoncer l’entêtement du gouvernement :

Dans le cortège royannais, nous avons également noté la présence du sénateur socialiste de la Charente-Maritime Mickaël Vallet. Ce dernier qui ne manque pas de manifester contre la réforme des retraites et qui appelle de ses vœux au retrait du texte :

L’intersyndicale appelle d’ores et déjà à une 12e journée de mobilisation. Elle aura lieu le 13 avril, veille d’une décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites.