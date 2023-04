La tension sur la ressource en eau reste une préoccupation forte en Charente-Maritime. Après les épisodes de sécheresse estivale et hivernale, et alors que les récentes pluies n’ont pas permis de recharger suffisamment les nappes phréatiques, la préfecture appelle à une consommation responsable et modérée de l’eau pour éviter d’éventuelles pénuries cet été.

Ayons les bons réflexes pour économiser l’eau. C’est le mot d’ordre de la préfecture de la Charente-Maritime, qui s’inscrit dans la droite ligne du plan de sobriété gouvernemental, présenté la semaine dernière par le Président Emmanuel Macron.

L’été 2022 a été marquée par plusieurs épisodes caniculaires, une sécheresse prolongée, intense et étendue, aggravant le déficit des réserves en eau et provoquant des inquiétudes sur la distribution d’eau potable dans le département. Dans ces conditions, les perspectives pour 2023 sont suivies avec attention. L’année démarre avec un déficit sévère des ressources en eau souterraines et superficielles, et il en va de même pour les réserves des barrages. Les précipitations des mois de janvier et de mars ne sont pas négligeables, mais pas suffisantes. Les nappes restent encore majoritairement à un niveau inférieur à la moyenne. La préfecture en appelle donc à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour adopter dès aujourd’hui les bons gestes de consommation. Particuliers, entreprises, collectivités… Tout le monde est mis à contribution, afin que les tensions sur la distribution d’eau potable ne touchent notre département que le plus tard possible, et éviter ainsi de manquer d’eau cet été, période où les besoins sont importants en raison du doublement de la population. Cela passe par des petits gestes simples du quotidien, comme utiliser un verre pour se laver les dents au lieu de laisser le robinet ouvert, ou prendre une douche plutôt qu’un bain. Mais aussi stocker l’eau de pluie pour arroser les fleurs, choisir des plantes peu gourmandes en eau et détecter les fuites.